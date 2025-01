"Caduto a causa di una buca"

Ha il volto che ancora porta i segni della caduta, con un’escoriazione sopra al naso, Roberto Ranalli che racconta come "tornando dal circolo alle 23, nel pezzo di strada davanti all’asilo, sono inciampato in una delle buche della pista ciclabile. Proprio davanti alla scuola ci sono due lampioni che non funzionano e, quel giorno, aveva appena iniziato a piovere. Ho accelerato il passo per tornare prima a casa, ma con il buio non ho visto dove mettevo il piede e sono caduto sbattendo la faccia. Qui al bar mi dicono che dovrei sporgere denuncia, ma non credo che lo farò, anche se quei due lampioni dovrebbero sistemarli, così come la strada".