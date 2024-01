Cambio di genere al liceo Artistico e all’università

Aics non è l’unica realtà del territorio ad aver introdotto l’identità Alias nelle sue attività. Anche Uisp prevede questa possibilità dal 2017. A queste vanno aggiunte scuole e università: a Forlì, in particolare, all’istituto artistico e musicale ‘Canova’ e al campus dell’Università di Bologna è possibile attivare la carriera alias grazie a regolamenti interni che prevedono un accordo di riservatezza tra scuola, studente trans e famiglia (nel caso di alunno minorenne). Attraverso questo patto è possibile riconoscere un genere diverso rispetto a quello assegnato alla nascita e concordare altre buone prassi anti-discriminazione. In ambito accademico, il nome di elezione apparirà anche nel badge, nella mail istituzionale e in tutti i sistemi informatici.