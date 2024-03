’Cammina Molise’, stasera l’incontro

Stasera alle 21, presso il Circolo InZir, via Bezzecca, sarà presente Giovanni Germano, ideatore di ‘Cammina, Molise!. Durante la serata verrà raccontata la singolarità di un’esperienza comunitaria a passo lento nei borghi e nelle bellezze spesso sconosciute del Molise. Ana Maria Perez Fernandez e Ando Fabbri del duo Tocosinti, dopo aver partecipato direttamente a Cammina Molise, condivideranno insieme ai presenti brani della musica popolare molisana. L’incontro sarà anche l’occasione per conoscere in anteprima il programma della speciale edizione che si terrà quest’anno per il trentennale del ‘Cammina, Molise!’.