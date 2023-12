Campacci (Pd): "L’uscita di scena della polizia municipale? Si esprima una commissione"

A pochi giorni dal consiglio comunale con cui il governo cittadino di Castrocaro e Terra del Sole ha deliberato a maggioranza l’uscita dall’Unione dei comuni per quanto concerne la gestione del servizio di Polizia municipale, la rappresentante del Pd Patrizia Campacci, l’unica a votare contro (astenuti gli altri tre esponenti di opposizione), ribadisce la necessità di costituire una commissione consiliare sull’atto di indirizzo riguardante il recesso dall’ente sovracomunale. "Ho espresso voto contrario non perché ritenga positiva l’attuale gestione del servizio di Polizia locale – scrive la Campacci in una lettera al sindaco Billi –, ma perché credo che un argomento così importante richieda un approfondimento condiviso da tutti i gruppi consiliari".

Sottoscrivendo appieno il pensiero del sindaco, in merito alla necessità di pianificare risposte a problematiche complesse "che vanno dagli eccessi di velocità in centro urbano alla collaborazione con gli uffici municipali, dalla sorveglianza per il decoro alle attività notturne", la rappresentante del Pd chiede formalmente la costituzione di una commissione ad hoc. "Il processo decisionale è incentrato sulla sola ‘maggioranza politica’".