Cancro al seno e all’utero, diretta su facebook. E per l’istituto ’Amadori’ arriva il bollino rosa

In occasione della ’Settimana della Salute della Donna’, l’Irst ‘Dino Amadori’ di Meldola organizza una diretta Facebook su terapie, stili di vita e ricerca sui tumori del seno e dell’utero. L’Irst ripropone infatti il format informativo e interattivo sperimentato lo scorso anno, con una diretta Facebook sul proprio profilo (@istitutotumoriromagna), che partirà mercoledì 24 aprile dalle 17. Saranno online il dottor Ugo De Giorgi, direttore della struttura complessa di Oncologia clinica e sperimentale in terapie innovative e alte dosi, la dottoressa Samanta Sarti e il dottor Alberto Farolfi, medici oncologi della stessa struttura.

L’iniziativa rientra in un ampio calendario, promosso da Fondazione Onda. Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che s’è celebrata formalmente ieri. Irst rientra nelle strutture identificate da Fondazione Onda con il ’bollino rosa’. Un riconoscimento attribuito dal 2007 agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio "di genere" nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne, ma anche degli uomini. Gli ospedali con il ’bollino rosa’ offrono gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza sono consultabili sul sito https://bollinirosa.it/.

o. b.