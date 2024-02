Cancro al seno, incontro su un progetto mondiale per le donne palestinesi

Il diritto alla salute come bene supremo da tutelare al di là delle politiche e dei conflitti: oggi alle 18 a Palazzo Romagnoli (via Albicini 12) si tiene l’evento ‘Prevenzione e cura: colmiamo il divario’: sarà illustrata la prima fase del progetto ‘Fight like a Girl! - Salute Femminile Inclusiva e Prevenzione del Cancro al Seno in Palestina’, iniziativa finanziata dalla Regione con Istituto Oncologico Romagnolo, Fondazione Asi, Ausl Romagna, Comune di Forlì e Augusta Victoria Hospital di Gerusalemme, ospedale in azione con una clinica mobile nelle aree rurali e nei campi profughi in Cisgiordania.