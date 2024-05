Candidati e cattolici a confronto. Attesi Corrado (Pd) e Gasparri (Fi)

Gli appuntamenti per la presentazione dei candidati alle amministrative ed europee continuano su tutto il territorio. Questa mattina Annalisa Corrado, che corre con il Pd per il parlamento europeo, sarà al mercato di Forlì per incontrare i cittadini con l’aspirante primo cittadino, Graziano Rinaldini e la consigliera regionale Lia Montalti. Il ritrovo è alle 11.30 al comitato elettorale (piazza Cavour 41). Alle 20.30 Corrado e Montalti danno appuntamento a Santa Maria Nuova, presso il locale Retro (via della palestra 133) per l’incontro sul tema ‘Europa e clima: insieme per una transizione giusta’ con la partecipazione di Gessica Allegni, segreteria Pd forlivese e sindaca di Bertinoro.

È atteso in città alle 14.45 il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia, per un incontro con la stampa e la deputata Rosaria Tassinari nella sede elettorale in piazza Saffi. Alle 16.30 sarà a Cesena nella sede elettorale di via Fantaguzzi e poi alla Tazza doro. Alle 17.30 a Forlì al chiosco del parco della Resistenza dibattito pubblico con i candidati del circolo Pd del quartiere. A fianco della segretaria Claudia Fiore si presenteranno Edoardo Polidori, ex direttore del Sert e docente dell’Università di Bologna, Gianluca Tetto, assistente amministrativo e Maria Teresa Vaccari, funzionaria pubblica. Sarà presente il candidato sindaco per il centrosinistra Rinaldini. Tanti gli appuntamenti in programma anche per la serata.

Alle 20.30 in piazza Saffi è prevista una passeggiata culturale ‘Dietro l’angolo’ organizzata dalla lista civica RinnoviAmo Forlì che sostiene Rinaldini. L’iniziativa sarà guidata da Marino Mambelli, candidato al consiglio comunale e Gabriele Zelli, divulgatore, alla scoperta dei dettagli del Novecento. Il ritrovo sarà nei pressi della libreria Feltrinelli. Alle 21 all’ex cinema Mazzini (corso della Repubblica 88) le consulte e l’ufficio pastorale della diocesi hanno organizzato un dibattito con gli aspiranti sindaci, Gian Luca Zattini amministratore uscente, Graziano Rinaldini per la coalizione del centrosinistra, Maria Ileana Acqua sostenuta dalla lista ContiamoCi e Vito Botticella per il Partito Comunista Italiano. I candidati potranno ascoltare il punto di vista di alcune realtà, come l’Azione Cattolica, Comunione e Liberazione, Agesci, Caritas, Acli in merito ai temi del lavoro, sostenibilità e welfare. Modera Paolo Venturi, direttore del centro studi Aicoon. La partecipazione è gratuita e senza prenotazione.

Si è conclusa anche la visita in città di Federico Pizzarotti candidato alle elezioni europee nella circoscrizione nord-est per la lista ‘Siamo europei-Azione’. "Garantire i servizi ai cittadini, valorizzare le imprese, creare nuove infrastrutture e incentivare il turismo. Sono questi i capisaldi – sottolinea Pizzarotti – del progetto Europa delle città, contenitore di idee in cui gli amministratori potranno mettere a disposizione di tutti la propria esperienza".