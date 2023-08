Canto lirico, concerto finale del seminario

Si terrà questa sera alle 21 presso l’Area Feste di Premilcuore, il concerto finale del Seminario di alto perfezionamento in canto lirico ‘Opera in Holidays’, ospitato in paese dal 26 luglio al 2 agosto. Il seminario, organizzato all’interno del progetto ‘Appennino in Musica’, è stato diretto dal soprano di fama internazionale Wilma Vernocchi, con la partecipazione della pianista finlandese Liisa Pimia, come maestro collaboratore. Durante la serata si esibiranno i partecipanti al corso: Elena Salvatori (soprano), Lucia Maltoni (soprano) e Beatrice Sansavini, tutte e tre di Forlì, Arrigo Liverani Minzoni (basso) di Milano, la slovena Anna Markovik (soprano), la finlandese Sari Hourula (soprano), Eva Struplova della Repubblica Ceca, e i tenori Vidak Koprivinca della Serbia e lo statunitense Emmanuel Yoque. "Accompagnati al pianoforte da Liisa Pimia, questi giovani artisti – spiega Vernocchi – si esibiranno in romanze di Puccini, Mascagni, Salieri, Handel, Rossini, Sarti, Mozart , dopo lo studio di perfezionamento su la parola e lo stile dell’opera lirica italiana. Liisa Pimia di Helsinki è professoressa esperta dell’opera italiana presso l’Accademia musicale finlandese ‘J .Sibelius’, la più grande accademia europea". Il concerto è ad ingresso libero. Il progetto ‘Vacanze in musica’ è stato promosso dall’amministrazione comunale per formare un antidoto contro lo spopolamento, creare un centro di formazione permanente in Appennino, dare inizio ad una serie di progetti a valenza internazionale.

q.c.