Carnevale delle meraviglie. Mille spettatori in piazza

Il ‘Carnevale delle meraviglie’ ha fatto ieri la sua comparsa in piazza Saffi: dopo il rinvio per maltempo a febbraio, ieri una giornata calda e assolata ha salutato gli artisti circensi, i prestigiatori e le maschere portate dall’agenzia ‘Spettacoli eventi’. Circa mille gli spettatori presenti. Chi camminava sui trampoli, chi ha portato in scena i personaggi della fantasia di grandi e piccini – da Topolino a Peter Pan –, il clima che si è creato non era quello dei classici carri (assenti ormai da qualche anno dal cuore della città) ma un vero e proprio spettacolo con musica e costumi. "Una bellissima giornata di festa – dice l’assessora al centro storico Andrea Cintorino –. Le temperature stimolavano una gita al mare, ma la nostra piazza è stata comunque protagonista, affollata dalle famiglie. Una piazza da sogno".