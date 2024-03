Case popolari, raccoolta firme domani in piazza

"Da quando abbiamo aperto la nostra nuova sede al civico 23 di corso Diaz, il 20 gennaio, abbiamo già incontrato moltissime persone, sia militanti che forlivesi che si affacciano per la prima volta alla politica. A Forlì c’è voglia di partecipazione e noi siamo felici di darle voce". Alice Buonguerrieri, deputata e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, fa il punto sull’attività del partito di Giorgia Meloni insieme al coordinatore cittadino Vincenzo Bongiorno (insieme nella foto), rivendicando "un costruttivo civismo, con buon senso, per il bene di Forlì e del territorio".

FdI lancia un’iniziativa politica: una raccolta firme, domani, in piazza Saffi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 "affinché venga mantenuto il criterio della residenzialità storica per l’assegnazione delle case popolari. La scelta della Regione Emilia-Romagna di cambiare le regole per l’accesso agli alloggi Erp è un passo indietro nella garanzia dei diritti e dell’equità sociale e c’è il concreto rischio di danneggiare i tanti anziani e le famiglie fragili che dell’alloggio popolare hanno bisogno e che si vedranno superare in graduatoria da chi risiede in città da poco tempo: una scelta incomprensibile e soprattutto iniqua".

La raccolta firme proseguirà successivamente presso la sede, che al momento è aperta lunedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12. "Ma a breve potenzieremo gli orari per accogliere ancora più persone. Già da ora è possibile prenotare incontri o chiedere informazioni scrivendo a forlifratelliditalia@gmail.com o chiamando il 349/3743552", spiegano i due esponenti di FdI.