Castello, affidata la progettazione delle stanze per 15mila euro

Castello di Cusercoli, è stata affidata la progettazione esecutiva architettonica strutturale e conservativa delle stanze dell’antico maniero che sbarra il corso del Bidente. L’incarico, del valore di circa 15mila euro, è stato affidato all’architetto Emanuele Ciani di Forlì, già intervenuto in una precedente fase dei lavori che dovrà delineare una nuova fase del progetto di restauro, conservazione, manutenzione delle stanze interne del castello da quantificare in un importo di 100 mila euro.

"Una progettazione necessaria – chiarisce il sindaco Claudio Milandri anche nella sua veste di assessore ai lavori pubblici – in quanto solo con un progetto già delineato possiamo cercare di intercettare come amministrazione le risorse che Governo, Regione, Fondazione ed altri enti, metteranno in campo prossimamente per gli interventi sugli edifici storici". Piano piano il recupero del grande maniero di origine medievale continua. Infatti dopo i lavori di recupero della chiesa di S. Bonificio al castello, il terzo stralcio delle opere di restauro per completare la fruibilità interna ed esterna della chiesa e delle aree esterne di accesso è stato realizzato con la messa in sicurezza della facciata della chiesa stessa e la realizzazione dell’impianto di illuminazione insieme alla sistemazione degli spazi esterni di accessibilità e il collegamento con altre parti già recuperate del castello. "Nonostante i progressi però il quadro degli interventi futuri rimane ancora incerto – conclude il primo cittadino – perché servono ancora risorse cospicue fuori dalla portata del Comune per rendere finalmente fruibili al pubblico gli spazi affrescati del palazzo comitale".

o.b.