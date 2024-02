Castrocaro, a piedi verso Monte Poggiolo e fitness posturale

Domenica mattina a Castrocaro è in programma il secondo appuntamento con ‘fitWalk: i benefici della camminata incontrano il fitness posturale’. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 9.20 alla palestra Green Gym (via S. d’Acquisto, 4). Il programma prevede l’esordio con 30 minuti di esercizi a corpo libero in palestra, studiati ad hoc per prepararsi alla successiva passeggiata attraverso tecniche di riscaldamento, allungamento, mobilità e respirazione. Una camminata ‘slow’ di circa 8 chilometri con itinerario dalla palestra a Monte Poggiolo e ritorno. Percorso su strada e su strada sterrata con dislivello. Gli incontri avranno luogo ogni 15 giorni e, in caso di pioggia, saranno rimandati alla domenica successiva. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona (necessario il tesseramento alla palestra, possibilità di tesserarsi al momento). L’iscrizione è obbligatoria, i posti sono limitati a un massimo di 15 partecipanti. Lezione e camminata sono curate dall’istruttrice tecnica certificata Alida Barbieri, wellness trainer. Per informazioni e iscrizione, tel. Green Gym Castrocaro al 345.9751057.