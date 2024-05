Castrocaro, gara di disc dog nel weekend A Castrocaro, gara di disc dog internazionale con cani acrobati. Evento valido per le qualificazioni ‘US Disc Dog National’, con partecipanti da tutta Europa. Campo sportivo via Dino Ravaglioli 19, dalle 8.30 alle 18. Manifestazione patrocinata dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Per info: ufficio turistico o visitcastrocaro.it.