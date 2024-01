Castrocaro, ultimi posti per il corso di dog sitter

Ultimi posti disponibili per partecipare al corso di dog sitter organizzato dal centro cinofilo di Castrocaro Terme. Lezioni per apprendere le conoscenze pratico teoriche per svolgere la professione che gli amanti dei cani definiscono ‘la più bella e gratificante del mondo’. "Il dog sitter deve essere consapevole delle modalità corrette di gestione del cane, delle sue esigenze etologiche e del suo modo di comunicare con le persone e gli altri cani, nonché delle normative che prevedono responsabilità sia civili che penali" spiegano al centro cinofilo diretto da Monica De Stein. Un’attività che regala grandi soddisfazioni e permette di trascorrere tempo con gli amici a quattrozampe.

"Dobbiamo essere consci che dal momento in cui prendiamo in custodia il cane anche solo per una passeggiata siamo soggetti a responsabilità. Sempre più proprietari di un cane hanno bisogno di un dog sitter, non soltanto per la passeggiata giornaliera, ma anche per affidare, in caso di assenze prolungate, tutta la gestione del cane". Il corso si svilupperà in sei lezioni online (in videoconferenza su piattaforma Zoom) in orario serale (alle 20.30 del 23, 24, 30 e 31gennaio, del 6 e 13 febbraio) e quattro lezioni sul campo (il 3, 11, 17 febbraio e il 2 marzo). Tra gli argomenti trattati il linguaggio del cane, i segnali calmanti, i cinque sensi, i bisogni, lo stato di salute e il primo soccorso, la socializzazione e il gioco. E ancora la gestione del cliente, gli aspetti legali e amministrativi, l’approccio e gli strumenti di lavoro, le situazioni di emergenza. Al superamento dell’esame finale (in calendario per il mese di marzo) è previsto il rilascio dell’attestato riconosciuto da Opes Italia Cinofilia e due crediti formativi snaq. Il corso è aperto a tutti, anche a chi non ha un cane. La prenotazione è obbligatoria. Il contributo richiesto per l’iscrizione al corso è di 460 euro (eventualmente saldabili in due rate da 230 euro, più la tessera associativa di 25 euro).

Per info e iscrizioni, tel. 328.1222039, compagnidivita2012@libero.it, whatsapp tel. 345.4344945. Quello per dog sitter sarà solo il primo dei corsi di formazione in programma al centro cinofilo di via Vallicelli nell’anno 2024. A febbraio partiranno le lezioni per diventare istruttore hoopers mentre la giornata del 27 febbraio e tre week end da marzo a maggio saranno dedicati alle lezioni per istruttori di detection games. Sarà invece necessario attendere il mese di settembre per il via alle 220 ore del corso di educatore cinofilo. Per tutte le info, www.compagnidivita.it.