Catena di solidarietà. Donati fondi e dei pc

Si è svolta nei giorni scorsi la consegna dell’assegno da 1.400 euro in favore dell’associazione dei genitori ‘Amici della Pio Squadrani’ dei Romiti, per contribuire alla ricostruzione in seguito al disastro di maggio. A consegnarlo sono stati i Matteo Zannetti e Denis Fantuzzi, autori del presepe meccanico di Carpena, opera visitabile ancora fino al 20 gennaio. Il presepe è stato costruito interamente a mano dai due giovani, uniti dalla passione per la costruzione casalinga dei presepi, ha un’ampiezza di 10 metri quadrati, vede la presenza di una cinquantina di statue tutte movimentate. Il successo dell’opera è già molto alto, infatti al momento conta già 1300 visitatori: tutte le libere donazioni raccolte vengono devolute in beneficenza. L’iniziativa è possibile grazie anche al comitato di quartiere Carpena, Magliano Ravaldino in Monte e Lardiano.

Il Club 41 Italia, in collaborazione con il Club 41 Forlì, nei giorni scorsi ha consegnato tre computer portatili ad alcuni adolescenti di nuclei familiari fortemente danneggiati dall’alluvione. La donazione è avvenuta, su segnalazione dell’associazione genitori della scuola media Mercuriali e del comitato di quartiere dei Romiti. E proprio al palazzetto Villa Romiti, presso i locali del comitato di quartiere, è avvenuto l’incontro. A ricevere i tre pc portatili sono stati Consuelo Palotti con i figli Davide e Viola, Giulia assieme al fratello Lorenzo, e Sofia. La consegna è avvenuta da parte di Vittorio Manes, presidente del Club 41 Forlì, assieme a Paolo Di Gianni, past president Round Table 6 Forlì, Vincenzo Bongiorno, membro d’onore di Terza Zona Round Table Italia, Francesco Donati, membro d’onore per l’anno 2023-2024 della Round Table 6. Erano presenti anche Raffaella Racioppo, presidente dell’associazione genitori della scuola media Mercuriali, e Stefano Valmori, presidente del comitato di quartiere dei romiti. "Come Club 41 – afferma Vittorio Manes – continueremo a stare vicino alla popolazione alluvionata. Abbiamo deciso di farlo con piccoli gesti come quello di oggi, ma costanti, senza dimenticare, anche con il passare del tempo, chi è stato così duramente colpito dalla devastante alluvione di maggio".