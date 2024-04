C’è la Vallicelli, ex assessore a Predappio

La lista dei candidati consiglieri del Movimento 5 Stelle vede come capolista l’attuale consigliere comunale, Eros Brunelli, imprenditore di 50 anni. Ad accompagnarlo saranno: Daniele Baraccani, impiegato 59enne; Rita Bergamini pensionata (64 anni); Andrea Bernabè commerciante (55 anni); Celestino Bresciani pensionato 76enne; Piero Boschi pensionato di 70 anni; Andrea Camerani insegnante 59enne; Gianluca Cimatti operatore amministrativo di 64 anni; Pierluigi De Carolis responsabile di programmazione 48enne; Pier Paolo Fabbri progettista di 48 anni; Francesco Ficano guardia giurata 50enne; Gianpaolo Flamigni programmatore di 68 anni; Elisabetta Giorgini grafologa forense di 64 anni; Ivo Iacovelli agente tecnico commerciale di 63 anni; Cristina Incarnato operaia 47enne; Giovanna Lasagna insegnante di 63 anni; Daniela Lombardi pensionata 64enne; Mauro Minghetti pensionato di 70 anni; Umberto Monti pensionato di 74 anni; Lavinia Morigi insegnante di 59 anni; Giancarlo Nanni professionista del settore edilizio di 66 anni; Paolo Piazza assistente amministrativo di 58 anni; Gemma Pinzani responsabile di progetto di 59 anni; Salvatore Pulizzi programmatore di 47 anni; Annamaria Quartarone pensionata di 68 anni, Annamaria Vallicelli educatrice di 67 anni ed ex assessora di Predappio; Roberta Zoli insegnante in pensione di 71 anni.