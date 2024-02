Celebrazioni e iniziative per San Biagio

Si celebra San Biagio in alto Bidente. Due gli appuntamenti parrocchiali in calendario a Santa Sofia. Oggi, alle 17, nella chiesa di Santa Lucia, Festa della Presentazione del Signore o festa della Candelora, che in realtà è la festa della Manifestazione di Gesù, luce delle genti. Poi domani, sempre alle 17 nella chiesa di Santa Lucia, si svolgerà la vera e propria Festa di San Biagio vescovo e martire. Il santo è molto venerato dalla comunità cristiana, anche per i miracoli a lui attribuiti. E’ invocato come protettore della salute e in particolar modo contro le malattie della gola.

A Cusercoli domani alle 11 santa messa con benedizione gola e frutta, mentre alle 18 in piazza sarà in funzione il braciere della Pro loco per un momento gastronomico. Seguirà alle 20 la messa e alle 21 la tombola nel sotto chiesa.