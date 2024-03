Censimento delle fogne: "Ora si tenga più conto dei cambiamenti climatici"

Oggi si celebra la Giornata mondiale dell’acqua, un momento per riflettere anche sulle misure da mettere in campo per limitare gli effetti del cambiamento climatico. Questo lo spirito con cui Unica Reti, società patrimoniale dei Comuni della provincia di Forlì-Cesena, rivolge un appello proprio in occasione della ricorrenza. L’accento posto dall’amministratore unico di Unica Reti, Stefano Bellavista, è sull’adattamento delle ‘reti di drenaggio’ del territorio provinciale ai cambiamenti climatici che portano a periodi prolungati di siccità, alternati a piene consistenti dei corsi d’acqua.

Nel 2022 è partita un’attività di censimento di tali reti di drenaggio (sistema fognario) su tutte e 30 le città del territorio. Sono 827 i chilometri di rete fognaria che insistono nel territorio dei Comuni di competenza di Unica Reti, per un totale di 1.471 scarichi e 138.360 caditoie: un patrimonio da salvaguardare e implementare per rispondere al meglio alle sfide rappresentate dal cambiamento climatico. "Oggi che la vulnerabilità della risorsa idrica è maggiormente messa a repentaglio dai cambiamenti climatici – afferma Bellavista –, occorre più che mai accrescere la consapevolezza di istituzioni e cittadini su tali tematiche ed intervenire in maniera coordinata e condivisa". I 30 Comuni di Forlì-Cesena e Unica Reti hanno così avviato una ricognizione per singoli comuni al fine di redigere un vero e proprio censimento di reti, impianti e funzioni gestionali, proprio al fine di meglio gestire i sistemi di drenaggio urbano delle acque meteoriche, le cosiddette ‘acque bianche’.

"Un’azione che deve oggi necessariamente tenere conto degli impatti che il cambiamento climatico sta determinando sui nostri territori con sempre maggiore frequenza e complessità - spiega Bellavista –. Unica Reti, con la collaborazione di Hera e il supporto tecnico di Envia, ha recentemente completato l’attivita` di ricognizione e rilevazione delle infrastrutture costituenti il sistema di collettamento e gestione delle acque meteoriche, un’operazione importante per il territorio che consentirà ora di potere svolgere le analisi necessarie per procedere alla progettazione di nuovi interventi di potenziamento e adattamento dei sistemi di drenaggio urbano per numerosi Comuni della provincia". Un tema particolarmente caro alla città di Forlì, il cui sistema fognario ha palesato tutti i suoi limiti nei mesi successivi all’alluvione di maggio dello scorso anno.

Matteo Bondi