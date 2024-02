Cent’anni fa l’aggregazione di Mortano, si celebra l’evento storico

Fine settimana dedicato alle celebrazioni dei 100 anni (1923-2023) dell’aggregazione tra i Comuni di Mortano e Santa Sofia che portò, con un Regio decreto del 30 dicembre 1923, alla scomparsa dell’antico municipio. L’evento è organizzato dal Comune di Santa Sofia in collaborazione con il Parco nazionale, l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena, Sophia in libris e il Liceo artistico musicale Canova di Forlì. Si parte sabato alle 16,30 alla Galleria d’arte contemporanea Stoppioni dove sarà presentato il libro di Niccolò Mortani ‘Breve visita a Mortano’. Interverranno: il sindaco Daniele Valbonesi, l’assessora alla cultura Isabel Guidi, il direttore dell’Archivio di Stato Gianluca Braschi, Gabriele Zelli, Oscar Bandini, Alessio Boattini e l’autore. Saranno premiati gli studenti del Canova che hanno partecipato al concorso per la creazione del logo del Centenario. Invece domenica sono programmate visite guidate al borgo di Mortano alle 10,30 e alle 15 (ritrovo in piazza Garibaldi di fronte al Teatro Mentore). Durante l’evento sarà possibile anche visitare alla Galleria Stoppioni la mostra storico-documentaria ‘Cent’anni di Romagna Toscana’ curata dall’Archivio di Stato. Info e prenotazioni: 0543.975428-29 e www.visitsantasofia.it.