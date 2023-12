’Chi ha paura di Denti di Ferro?’. Al Fabbri la storia di una strega

La rassegna teatrale Family presenta oggi alle 11, al Teatro Diego Fabbri di Forlì lo spettacolo ‘Chi ha paura di Denti di Ferro?’ scritto da Danilo Conti e Antonella Piroli ed interpretato da Danilo Conti della compagnia Tcp Tanti Cosi Progetti e prodotto da Accademia Perduta Romagna Teatri. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione col Centro per le Famiglie della Romagna forlivese, apre la stagione Family. La storia è quella tipica popolare: nel bosco vive una strega che verrà scoperta dai bambini, curiosi di scoprire se essa esista veramente. In questa storia, di origine popolare della Turchia, tre fratelli decidono di andare nel bosco, disubbidendo ad un fratello. Purtroppo finiscono per perdersi, ma nell’oscurità vedono lontano la luce di una casa.

Qui abita una vecchietta che accoglie in casa i bambini, li nutre e prepara per loro un letto per dormire. Il fratello più piccolo però è diffidente e i suoi sospetti sono giustificati quando si accorgerà che in casa c’è un’ enorme gabbia e, nel retro, un muro fatto di tante ossa. A questo punto, mentre i due fratelli maggiori dormono , il più piccolo resta sveglio e… Una scoperta che fa capire come i bambini desiderino conoscere, esplorare e tutto questo li aiuta a crescere. Ingresso gratuito. Il giorno dello spettacolo il teatro aprirà alle ore 10. Info: 0543 26355; accademiaperduta.it. I prossimi appuntamenti della stagione Family al Teatro Diego Fabbri si terranno: il 6 gennaio, con ‘I musicanti di Brema’ della compagnia Teatro Perdavvero; poi ‘L’acciarino magico’ de Il Baule Volante (domenica 4 febbraio) e ‘Peter Pan’ della Factory Compagnia Transadriatica (domenica 18 febbraio).

Rosanna Ricci