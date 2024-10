Chiesa-oratorio del Ss. Crocifisso, proseguono i lavori di restauro

Procede a ritmo spedito il restauro degli interni dell’oratorio del Ss. Crocifisso di Santa Sofia. Gli interventi eseguiti dai tecnici del laboratorio ‘Isabella Cervetti Restauro Ravenna’, iniziati a luglio sotto la guida della dottoressa Cervetti, sono infatti in stato avanzato. Dopo la conclusione dei lavori riguardanti l’ancona dell’altare e l’abside, con questo secondo stralcio ritornano alla loro originale bellezza il cornicione, i fregi che ornano le pareti, impreziosite da dieci capitelli per lesena con 10 volti di angeli sovrastanti.

"L’ oratorio si affaccia sulla centrale piazza Matteotti e porta in sé più di 500 anni di fede, cultura e storia. La struttura – commenta don Giordano Milanesi, reggitore della parrocchia che ha commissionato i lavori – ha subito varie ristrutturazioni, l’ultima dopo le lesioni causate dal terremoto del 1918. Apparteneva alla Confraternita di S. Maria del Gonfalone e Ss. Crocifisso, costituitasi nel 1456. In questa chiesa-oratorio si venera un crocifisso ligneo del secolo XV, una bellissima Deposizione del pittore fiorentino Giuseppe Bezzuoli (1784–1855), esponente di punta della pittura romantica, oltre ai pregevoli dipinti sul soffitto dell’artista santasofiese Innocente ‘Cencino’ Biserni".

Come per il primo stralcio, don Giordano ha potuto contare per coprire le spese dell’intervento che si aggirano sui 70 mila euro, sulla generosità di parrocchiani e aziende, oltre al lascito di una signora. "Ci rivolgiamo come comunità parrocchiale ad aziende, enti pubblici e privati, ai cittadini che intendono collaborare, con la loro offerta, al restauro e che potranno beneficiare, nella denuncia dei redditi, delle previste agevolazioni fiscali. Ringrazio chi ha già provveduto e coloro che lo faranno".

o.b.