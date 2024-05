Cimitero monumentale da scoprire con la guida dell’artista Alvaro Lucchi

Per l’edizione 2024 de Il Maggio dei Libri, oggi alle 16, presso la sede di Forlì dell’Archivio, in via dei Gerolimini 6, verrà proposta la presentazione del libro dell’artista Alvaro Lucchi ‘Guida raccontata al Cimitero Monumentale di Forlì. Storia, arte, cultura’. La storia del luogo e della sua costruzione si intreccia con quella dei monumenti funerari, degli artisti che li hanno realizzati, delle persone e delle famiglie ai quali sono dedicati, tra personaggi illustri e persone di più modeste origini, in un racconto dove il cimitero monumentale diventa museo, galleria d’arte a cielo aperto e archivio storico allo stesso tempo. La pubblicazione è il frutto di un lavoro di ricerca durato 14 anni.

Dialoga con l’autore Gabriele Zelli.