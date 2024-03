Cinema, chi è l’attrice D’Obici

Domani alle 17,30 nella Biblioteca Comunale Artusi riparte ’Pagine a Km0’, ciclo di incontri dedicato ad autori e libri dalla Romagna. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Il primo incontro sarà con il forlimpopolese Francesco Foschini, critico cinematografico e giornalista freelance, e il suo libro ’Valeria D’Obici. Dizionario di un’attrice sui generis’ (Falsopiano, 2023). Sarà presente anche l’attrice Valeria D’Obici. Il libro nasce da una serie di conversazioni tra Foschini e D’Obici, dal quale emerge la grande disinvoltura con la quale l’attrice svaria dal teatro, al cinema, alla televisione. Valeria D’Obici ha accettato, all’occorrenza, di imbruttirsi, come per l’interpretazione di Fosca nel film ’Passione d’amore’ di Ettore Scola (1981) che le ha fatto vincere il David di Donatello e il Globo d’oro. Emerge il ritratto di un’attrice ‘sui generis’, che non può essere esattamente definita o fissata una volta per tutte da un’etichetta che risulterebbe limitante. Il suo ultimo film è Dante (2022) di Pupi Avati, con il quale aveva già lavorato.