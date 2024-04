Cinque incontri in sala Bernabei con le ‘Pillole di benessere’. Stasera si parla della pelle

Sono cinque le serate gratuite nella sala Bernabei, col patrocinio del Comune, aperte a tutta la cittadinanza e intitolate ‘Pillole di benessere’ organizzate dall’operatrice olistica modiglianese Monica Laghi, titolare in via Saffi dello studio ‘Emozioni di Sale e Benessere’. Gli appuntamenti, tutti con inizio alle ore 20, iniziano stasera con la relazione di Sofia Senzani, medico di medicina generale del paese, sul tema ‘La nostra pelle, le sue funzioni e cosa la danneggia’. Giovedì 11 sarà la volta della psicologa e psicoterapeuta Priska Volgger con ‘Mindfulness: uno strumento utile per gestire ansia e stress’; il 18 aprile ‘Star bene con l’osteopatia’ a cura del dott. Federico Polgrossi, fisioterapista osteopata, e del massofisioterapista osteopata Omar Neri. Seguirà il 23 aprile la logopedista Annalisa Zuin con ‘Prendersi cura della propria voce’. Per concludere con l’astrologa Gabriella Marangelli e la naturopata Laura Montuschi lunedì 29 aprile su ’Conoscere meglio se stessi e i propri bisogni, con l’astrologia e la ginnastica dei charma’ (info 392.1401626).

"Ho organizzato questa serie di incontri – spiega Monica Laghi (nella foto) – perché tante persone credono ancora che la medicina tradizionale e quella alternativa siano in competizione tra loro, mentre possono unirsi per il benessere della persona, valutandola non solo per il suo stato fisico ma nel suo insieme, per riportare equilibrio fra corpo, mente e spirito. La psicosomatica insegna proprio quanto siano legati questi elementi che entrano in sinergia fra di loro". Le serate inoltre sono nate "con Federico Polgrossi, dall’idea del titolo ‘pillole di benessere’, e quando ho proposto l’iniziativa agli altri professionisti sono stati entusiasti. Li ringrazio per la disponibilità e l’importanza degli argomenti proposti.

Giancarlo Aulizio