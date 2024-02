Cinque laboratori gratuiti al sabato con Masque teatro

Sono già aperte le iscrizioni ai cinque laboratori gratuiti dedicati agli under 35 a cura di Masque teatro col sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì. I laboratori fanno parte del secondo ciclo di approfondimenti sul pensiero educativo tra arti performative e filosofia che si terranno tra la fine di questo mese e aprile, tutti i pomeriggi del sabato dalle ore 15 alle 18, alla Fabbrica delle Candele e al Teatro Félix Guattari.

Il primo appuntamento avrà luogo il 24 febbraio alla Fabbrica delle Candele sul tema ‘Lo scorpione guarisce lo scorpione’ e sarà condotto da Eleonora Sedioli, performer e attrice da parecchi anni con Masque teatro. Il laboratorio prenderà in esame, attraverso esercizi fisici, le espressioni del corpo per giungere, attraverso la scomposizione del movimento alla creazione di nuove forme.

Il secondo incontro, sempre alla Fabbrica delle Candele, si terrà il 9 marzo condotto dalla nota danzatrice Francesca Proia ed avrà come titolo ‘How to grow a lotus’. Sarà una ricerca corporea basata sulle tecniche dello yoga che spoglia il corpo da ogni condizionamento.

Il terzo incontro, sempre alla Fabbrica delle Candele e previsto per sabato 23 marzo, avrà come tema ‘Poteri, affetti, percetti’ e sarà condotto da Sara Baranzoni, docente di studi teatrali e cinematografici. Si cercherà di comprendere come la ‘messa in scena di possibili futuri catastrofici sia usata come una potente arma neurosensoriale di manipolazione degli affetti,’ e generatrice di modifiche comportamentali.

Il quarto incontro avverrà sabato 13 aprile al Teatro Fèlix Guattari sul tema ‘Una consistente parte della materia’ condotto da Eva Geatti, autrice, performer e artista. Il laboratorio consiste in una pratica collettiva di studio e di movimento.

Il quinto e ultimo appuntamento avrà luogo sabato 27 aprile alla Fabbrica delle Candele col laboratorio ‘Stai zitta’, condotto dall’attrice e regista Catia Gatelli. Si tratta di un laboratorio teatrale legato al testo di Michela Murgia intitolato ‘Stai zitta’ in cui sono espresse riflessioni su espressioni discriminatorie nei confronti delle donne.

Sul corso informazioni e iscrizioni: Masque teatro tel. 393. 9707741, masque@masque.it e www.masque.it.

Rosanna Ricci