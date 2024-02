Ciuma & Adele al Folk Club: padre e figlia suonano insieme

Con il concerto di Ciuma & Adele prosegue il corposo programma del ‘Forlimpopoli Folk Club’, la storica rassegna musicale promossa dalla Scuola di Musica Popolare e patrocinata dall’amministrazione comunale, che ogni anno accompagna gli spettatori alla scoperta delle mille sfaccettature del folk in un viaggio in giro per il mondo.

Il nuovo appuntamento è per domani alle ore 17, nella Sala Aramini in via Ghinozzi 3. Sul palco Stefano ‘Ciuma’ Delvecchio, che ha mosso i primi passi proprio nei corsi promossi dalla Scuola di Musica Popolare divenendo poi una delle colonne portanti dei Bevano Est, che torna a Forlimpopoli con il suo nuovo progetto in compagnia della talentuosa Adele, sua figlia.

Adele al violino e Ciuma all’organetto proporranno composizioni proprie e reinterpretazioni di brani della tradizione. Lo spettacolo gioca sempre alla ricerca di una mediazione tra la delicatezza e l’energia, con le dinamiche proprie dei due strumenti. Tutto ciò è reso magico dall’empatia di padre e figlia e dal desiderio di trasmettere l’amore e la passione per la musica.

Ingresso a offerta libera (info: mail info@musicapopolare.net, tel. 389.1005150 e sito internet www.musicapopolare.net).

Matteo Bondi