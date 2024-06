Civitella, cittadinanza ai Vigili dei Fuoco: "Onore a chi primeggiò nei soccorsi"

È stata consegnata al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la cittadinanza onoraria di Civitella. Il sindaco Claudio Milandri e il consiglio comunale, che ha dato il via libera all’unanimità, sono stati di parola attribuendo la massima onoranza cittadina ai vigili del fuoco, che sono stati presenti nel territorio del Comune bidentino sconvolto dalle frane, salvando o togliendo dall’isolamento diverse famiglie, portando il cibo agli animali delle numerose aziende agricole e garantendo soccorso ed interventi con l’elicottero e sul terreno per diversi mesi.

Nella sala consigliare piena di vigili, consiglieri, rappresentanti delle associazioni del Terzo Settore, volontari e cittadini, il sindaco Milandri ha voluto non solo ringraziare, ma testimoniare quello che i vigili del fuoco hanno fatto concretamente per aiutare uomini e animali. "Ricordo bene quel periodo – ha detto durante il suo intervento –, gli eventi alluvionali del maggio del 2023 che hanno colpito il territorio e che hanno provocato feriti e sfollati, nonché 150 frane solo su strade comunali e altre nelle strade vicinali e nei terreni privati. Ma rammento pure che sono giunte nel nostro comune nutrite squadre delle forze dell’ordine, della Protezione civile e di volontari, per liberare le persone rimaste isolate, per assistere le famiglie colpite e per prestare ogni forma di aiuto possibile. Il mio ringraziamento va anche, nello specifico, alle volontarie e ai volontari dell’Auser, che hanno preparato per settimane decine di pasti al giorno per le squadre di soccorso".

Milandri ha poi aggiunto: "Tra le strutture che hanno prestato assistenza e provveduto ad aiutare i cittadini per raggiungere le frazioni isolate e le case ostruite e per riaprire le strade verso San Giovanni, Collina, Perino, Montaccio, Civorio, Cigno, Seggio e Castagnolo con l’utilizzo dei loro mezzi più pesanti e adatti, hanno primeggiato i vigili del fuoco provenienti da altre province e regioni italiane: Ferrara, Piacenza, Ancona, Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro Urbino, Verona, Belluno. Con loro Forlì, guidata dal comandante provinciale Gianfranco Tripi, e naturalmente il Distaccamento Volontari di Civitella sempre del Comando di Forlì-Cesena)".

Simbolicamente la consegna della cittadinanza onoraria al comandante nazionale dei vigili del fuoco, l’ingegnere Carlo Dall’Oppio, è stata affidata alla più giovane consigliera comunale appena eletta, Lucia Landi, classe 1996. Questa nel dettaglio la motivazione: "Per la grande professionalità, l’impegno e la generosità dimostrata al Comune e alla sua Cittadinanza, in occasione dell’alluvione che ha ferito gravemente il territorio nel maggio 2023".