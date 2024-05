Civitella, il mercato contadino volàno per il turismo e non solo

Il progetto di promozione e valorizzazione del mercato domenicale di Civitella è uno degli ultimi atti dell’amministrazione comunale a guida Claudio Milandri. "Il mercato che si tiene ogni domenica mattina nelle vie centrali del nostro paese – scrivono il sindaco Milandri, l’assessore al turismo Francesco Samorani e la consigliera delegata alle attività produttive Barbara Zampiga – è un evento amato e radicato nella nostra cultura da più di un secolo. È un momento in cui la comunità si riunisce, i commercianti espongono le proprie merci e i visitatori possono scoprire le peculiarità del nostro territorio. Senza l’impegno e la partecipazione di tutti i commercianti, non sarebbe stato possibile mantenere viva questa tradizione che ha radici profonde nella nostra comunità. L’appuntamento deve essere non solo un’occasione per fare acquisti, ma anche un’esperienza coinvolgente che permetta ai visitatori di scoprire il fascino del nostro territorio. A tal fine, stiamo pianificando una serie di iniziative e attività che renderanno il mercato ancora più attrattivo e interessante". E’ stata così lanciata una campagna pubblicitaria per incentivare la partecipazione e aumentare la visibilità del Mercato domenicale, con l’affissione di un manifesto bifacciale, all’entrata della città, lungo la strada provinciale del Bidente, e sono stati distribuiti volantini pieghevoli contenenti tutte le informazioni essenziali sul mercato, dal suo orario (dalle 8 alle 13) alle attrazioni disponibili, come le bancarelle del mercato cittadino e i prodotti del Mercato Contadino - Voler bene alla Terra in collaborazione con Slow Food Forlì, senza dimenticare lo spot radio e le vetrofanie nei negozi.

o.b.