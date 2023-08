Civorio, evento contadino per aiutare agricoltori e allevatori

Torna a Civorio (Civitella) ‘Contadini in festa’, una giornata di festa che dopo il Covid, frane e alluvioni vuole valorizzare il lavoro degli agricoltori e allevatori della Valle del Borello, a cavallo dei Comuni di Civitella, Santa Sofia, Bagno di Romagna e Sarsina ricordando tutti gli agricoltori scomparsi in incidenti sul lavoro o giovani come il 28enne Stefano Soldati di Cigno. Una giornata, che si avvale di tanti volontari e del supporto del Gal L’Altra Romagna e del patrocinio del Comune di Civitella e all’insegna quindi dell’orgoglio contadino. Si inizia domani alle 7,30 con la partenza da Civorio della 4ª Camminata non competitiva dei ‘Piccoli grandi cuori’ (339.1334635 - 335.6273670), mentre alle 8,30 è previsto nella piazza di Ranchio il raduno dei trattori che partiranno poi alla volta di Cigno dove sarà offerta la colazione. Si proseguirà poi verso Civorio dove alle 11,30 sarà celebrata la messa con benedizione di trattori e auto. Pranzo alle 13 presso l’area attrezzata della Pro loco di Civorio (25 euro, Lorenzo 348.1526670, Manuel 345.4570856).

Nel pomeriggio musica e le barzellette dei ‘Cantastorie di Romagna’ e si trebbia come una volta tutti insieme nell’aia. Alle 16,30 show di ballo con ‘Casadei Danze’. Per tutta la giornata sarà allestita una lotteria contadina con ricchi premi e esposizione di trattori e mezzi agricoli. Alle 18 Piadina Party e dalle 20 musica con il dj Ricky Valza. Il ricavato sarà devoluto all’associazione ‘Piccoli grandi cuori’, nata nel 1997 a supporto delle persone con cardiopatie congenite.

o.b.