Clima di festa Boom di ritrovi tra ex studenti

Sono sempre più numerosi, con l’avvicinarsi delle feste, i ritrovi di ex compagni di scuola. La 5ªB ‘Chimica industriale’ dell’Iti Marconi, diplomata nel 1973, si è incontrata per festeggiare il mezzo secolo del diploma. Presenti anche alcuni insegnanti: Franco Mambelli, Ennio Navacchia e Morena Mainetti. Si sono ritrovati anche gli ex bambini della scuola scuola elementare Rivalta di Bussecchio, precisamente la classe 1^B del 1983, nel 40° anniversario dall’inizio delle elementari. Presente anche la maestra Mila. La 5ª E dell’Itf linguistico Giorgina Saffi si è ritrovata a 30 anni dalla maturità insieme anche ad alcuni insegnanti e al bidello Paolo. Tempo di reunion, dopo 53 anni, anche per la 1ª B del 1970 della scuola elementare Rivalti. Si sono incontrati l’altra sera i compagni della 5ªE dell’Istituto Tecnico Commerciale Carlo Matteucci per festeggiare insieme il 40° anniversario del conseguimento del diploma di ragioneria nel 1983. Tra gli organizzatori c’era anche il sindaco di Predappio, Roberto Canali. I ragazzi della classe 1973 di Santa Sofia si sono incontrati per festeggiare il mezzo secolo.