Cna mette in palio 15mila euro con il progetto ’Crea Impresa Lab’

Con l’intento di sostenere gli aspiranti imprenditori a muovere i primi passi nella direzione giusta, Cna Forlì Cesena ha deciso di rilanciare, allargandolo a tutto il territorio provinciale un progetto nato nell’area forlivese: ‘Crea Impresa Lab’. Da questi giorni e fino al 6 aprile 2024 chi intende avviare un’attività imprenditoriale, recandosi in una qualsiasi sede di Cna dell’area forlivese e cesenate (o iscrivendosi sul sito www.cnafc.it) potrà ricevere una consulenza gratuita di sostenibilità sugli aspetti burocratici, tecnici e ammnistrativi e in questo modo candidarsi alla ricezione di un premio, tradotto in buoni economici da spendere nell’erogazione di servizi da parte di Cna. "Aprire una partita Iva – hanno commentato Davide Bellini, presidente Cna Area Forlì città, Davide Caprili, presidente Area Est Romagna, Federico Giovannetti, presidente Area Cesena Val Savio e Giovanni Montevecchi, responsabile Area Colline forlivesi – è un passo importante che non può essere compiuto nel vuoto. Serve un businessplan e serve prendere in considerazione tanti aspetti che si rischiano di sottovalutare e che invece poi si rivelano cruciali. Lo testimonia la realtà che ci circonda: la durata media di vita di un’azienda si è ridotta sensibilmente e purtroppo sono diversi i casi in cui già dopo un paio d’anni ci si trova costretti a chiudere".

Aiutare a evitare che i sogni delle nuove generazioni si trasformino in incubi è uno degli scopi principali delle associazioni di categoria rivolte a questa fetta di mercato, alla quale peraltro si rivolge un crescente numero di giovani che, con le prospettive dei cambiamenti in atto nel mercato del lavoro puntano su creatività e innovazione artigiana per investire su loro stessi. I progetto mette a disposizione un budget complessivo di 15.000 euro che verrà diviso tra 12 vincitori: ai primi quattro andranno premi in buoni di servizi Cna per un valore di 2.500 euro l’uno, mentre agli altri otto 750 euro.

Luca Ravaglia