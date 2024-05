"Coinvolgimento tramite la musica"

Matilde Montanari ha appena 18 anni, ma di traguardi ne ha già raggiunti tanti, soprattutto nel suo campo, quello musicale: tra le tappe più importanti c’è stata quella sanremese, infatti ha preso parte all’ultima edizione del festival insieme alla band ‘Santa Balera’ portando il liscio sul palco dell’Ariston. Tra i suoi progetti c’è anche ‘Big fun no trip’ che promuove per i giovani iniziative ‘senza sballo’.

Cosa ha spinto una ragazza così giovane a scendere in politica, con la lista civica Forlì Cambia?

"Mi sono candidata per sostenere un sindaco, Zattini, che incarna i valori di inclusività e collettività".

Molti giovani oggi sono lontani dal mondo della politica e non votano. Lei lo riscontra tra i suoi coetanei?

"Sì, per molti di loro è così, infatti il mio obiettivo principale è sensibilizzarli sull’importanza del voto consapevole".

Lei si muove soprattutto nell’ambito musicale. Quali sono le sue idee in merito?

"Riconosco il ruolo fondamentale che musica e arte rivestono nella crescita personale e nella costruzione di legami sociali, infatti la nostra lista promuove eventi musicali e culturali per coinvolgere i giovani, offrendo loro opportunità di esprimersi e di sviluppare passioni sane che li tengano lontani dalle devianze. Con la musica e gli eventi culturali, vogliamo costruire una società più giusta e partecipativa, in cui anche i giovani siano protagonisti".

Da candidata, ha dei progetti rivolti ai suoi coetanei?

"Sì, mi piacerebbe migliorare l’offerta musicale con alcune iniziative, come laboratori e workshop dove i giovani possano imparare a suonare strumenti musicali, scrivere canzoni e produrre musica, poi ancora creare altri spazi dedicati alla musica, dei temporary outlet musicali in centro, organizzare laboratori e corsi con le scuole e incrementare festival e concerti giovanili per offrire più palchi alle band locali".

Sofia Nardi