’Come chiedere l’aumento’ di Rinaldi

Primo incontro per il ciclo ‘Ritratto d’autrice’, realizzato in collaborazione con Mega Mondadori nel contesto del festival di Caterina Sforza. L’appuntamento è stasera alle 21 alla Mondadori di corso della Repubblica con Azzurra Rinaldi, economista e scrittrice, che presenterà il suo ultimo libro, uscito pochi giorni fa per Fabbri Editore: ‘Come chiedere l’aumento’. A parlarne con lei ci sarà Filippo La Porta, saggista, giornalista e critico letterario.

"Questo libro ci aiuta a capire come parlare di soldi – spiega Azzurra Rinaldi –. È un libro facile, con tanti consigli pratici. Molte persone non chiedono l’aumento perché nessuno ha spiegato loro come si fa, oppure a volte invece vanno a chiederlo senza portare i dati e gli strumenti giusti e questo crea la pre-condizione di ricevere un no. E in tanti casi, quando lo riceviamo, ci blocchiamo e ci paralizziamo, pensiamo di aver fallito e di non poterlo richiedere mai più. Questo libro invece con una chiave molto semplice, cerca di dare alle persone gli strumenti per costruirsi la maggiore possibilità di successo nel richiedere e nell’ottenere. Si rivolge ai e alle freelance, come anche agli imprenditori e alle imprenditrici, per capire come negoziare un compenso".

Azzurra Rinaldi insegna Economia politica presso l’Università Unitelma Sapienza di Roma, dove è anche direttrice della School of Gender Economics. Nel 2022 ha fondato Equonomics, una società che porta l’equità di genere in aziende e istituzioni. È consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Fa parte del board della European Women Association ed è membro onorario del Board della UK Confederation. È Componente del Comitato Scientifico di Save the Children, dell’Osservatorio sul Terziario ManagerItalia, del Comitato Scientifico di Side By Side e dell’Advisory Board di Semia Fondo delle Donne. Opinionista su La Svolta. Prima di ‘come chiedere l’aumento’, Azzurra Rinaldi ha già pubblicato, nel 2023, un altro libro in cui parlava di economia e divari di genere: ‘Le signore non parlano di soldi’.