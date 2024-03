Come volano le ’Formula 1’ green. Auto forlivese sul podio di Imola

La Comunità Solare di Forlì si è aggiudicata il secondo posto della ’Solar Champions League’, corsa tra vetture elettriche svoltasi domenica scorsa in occasione dell’E-Day all’autodromo di Imola.

A battere i ’Fiori di Forlì’, solo le ’Stelle di Medicina’ tra le 28 comunità partecipanti da tutta Italia. "Come Parents For Future Forlì abbiamo fortemente creduto nella nascita della comunità solare della città – commenta il risultato la referente forlivese, Nadine Finke –, spendendoci in prima persona. I nostri sforzi oggi sono stati premiati con un meraviglioso secondo posto sul podio della Solar Champions League, per l’autoconsumo collettivo dell’energia prodotta dalle famiglie della nostra comunità". La Comunità Solare di Forlì è nata esattamente un anno fa. "Per festeggiare il nostro primo compleanno – spiega Donatella Piccioni, cittadina solare – e far conoscere il successo di questa realtà agli abitanti della nostra città, è previsto un evento pubblico la sera di venerdì 22 marzo".

Promotore dell’evento è stato il professor Leonardo Setti dell’università di Bologna. "Oggi la nostra rete conta 800 kW di impianti fotovoltaici familiari, che hanno condiviso quasi 63.000 kWh di energia elettrica tra i 276 cittadini solari che giocano in 28 comunità – spiega il professore –. Un’ azione concertata che comprende anche 14 stazioni di ricarica per auto elettriche e 104 automobilisti elettrici che hanno portato a una riduzione complessiva di 377 tonnellate di anidride carbonica. Ho ideato questo modello di comunità energetica per insegnare che l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici sui tetti delle case viene consumata tutta dalla comunità a km zero senza bisogno di leggi specifiche, in attesa di una riforma del mercato elettrico che ancora non si è vista".

All’interno della manifestazione sono stati consegnati anche dei riconoscimenti speciali agli sponsor che hanno permesso l’erogazione di 24mila euro di premi alle famiglie sotto forma di buoni spesa per l’energia che hanno condiviso. La comunità solare di Forlì è formata da 16 famiglie, tra produttori e consumatori, che hanno condiviso energia solare per 5.948 kWh per un risparmio in termini di anidride carbonica evitata pari a 15.048 kg, pari a 1.255 alberi equivalenti. All’interno della comunità forlivese sono stati erogati 2.379 euro di buoni spesa. È possibile aderire alla comunità solare, sia in qualità di produttore e autoconsumatore di energia, sia in qualità di semplice consumatore. Per avere maggiori informazioni in merito è possibile consultare il sito comunitasolare.eu.

Matteo Bondi