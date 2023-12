Comincia domani il tempo dell’Avvento, in duomo messa con il vescovo alle ore 10

Domani inizia il tempo di Avvento in preparazione alla festa del Natale, con le celebrazioni che si svolgeranno in tutte le chiese; per l’occasione il vescovo, mons. Livio Corazza, alle 10 presiederà la messa in cattedrale. La diocesi di Forlì-Bertinoro propone in questo periodo diversi appuntamenti fra cui il percorso biblico con i gruppi del Vangelo, gli incontri sinodali e, domani, la Giornata di preghiera e sostegno al seminario. La Pastorale giovanile, inoltre, invita i giovani alla recita dei vespri di Avvento presieduti da mons. Corazza domani, il 10 e il 17 dicembre alle 19 nella chiesa di Pieveacquedotto. Saranno proposti momenti di approfondimento spirituale da associazioni e movimenti. La Fraternità di Comunione e Liberazione si incontrerà per il ritiro di Avvento domani alle 15.45 presso la chiesa di Coriano. L’Azione Cattolica organizza il 7 dicembre alle 20.45 nella chiesa della Cava la veglia di preghiera presieduta dal vescovo per la festa dell’adesione all’associazione, il 10 il ritiro di Avvento per gli adulti e dal 15 al 17 quello per i giovanissimi. Durante queste settimane nelle liturgie si utilizza il colore viola, simbolo di penitenza e conversione.

a. r.