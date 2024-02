‘Commercianti per un giorno’ a Romagna Fiere, 320 espositori per dare nuova vita agli oggetti e sostenere il Lions Club Forlì Host

Nuovo appuntamento con gli eventi organizzati da Romagna Fiere. Torna infatti oggi nei padiglioni di via Punta di Ferro, aperti con orario continuato dalle 8.30 alle 18.30, la manifestazione ‘Commercianti per un giorno’, dedicata a privati senza partita Iva, associazioni ed enti di beneficenza, parrocchie e scuole che possono vendere, comprare o scambiare merci e prodotti di loro proprietà. Saranno oltre 320 gli espositori presenti, tutti accomunati dalla volontà di dare una ‘seconda chance’ a oggetti che altrimenti sarebbero destinati a invecchiare in casa o in cantina, proponendoli invece ai visitatori e agli altri espositori. Questo consente di fare affari, ma anche di far diventare l’oggetto una risorsa facendolo rivivere. Tra il grande assortimento di oggetti, segnalano gli organizzatori, "si può trovare di tutto e rinnovare il guardaroba, gli ambienti della casa, l’angolo giochi dei bambini, spendendo pochi euro e divertendosi a cercare l’oggetto più adatto alle esigenze e ai gusti di ognuno: giocattoli, bambole, lampade, biciclette, riviste, vecchi dischi e cd, mobili, quadri, pregiate bottiglie, abbigliamento, accessori, computer, telefonia, supporti audio-video".

Alla manifestazione saranno presenti con uno stand anche le socie e i soci del Lions Club Forlì Host (nella foto). Nell’occasione metteranno in vendita oggetti usati in ottimo stato come bigiotteria, foulard, cravatte, sciarpe, occhiali da sole, macchine fotografiche, radio, telefoni, casalinghi, giocattoli, abbigliamento bambini e adulti; il ricavato delle vendite sarà destinato dal Club a scopo benefico.

L’ingresso a ‘Commercianti per un giorno’ è con biglietto unico al costo di 3 euro (info www.commerciantiper1giorno.it).