Commissione per la ricostruzione: "Coinvolti tecnici ed ex sindaci"

Per affrontare la ricostruzione del paese di Tredozio, è nata in consiglio comunale la ‘Commissione alla ricostruzione’, di cui fanno parte il sindaco e il vice per la maggioranza, ovvero Simona Vietina e Michele Bassetti; Andrea Rossi (che è il capogruppo) e Carlo Versari per l’opposizione nonché cinque membri esterni: gli ex sindaci Pierluigi Versari e Luigi Marchi (quest’ultimo è ingegnere; entrambi guidavano giunte di centrosinistra), il geometra Giovanni Ravagli, l’avvocato Giuseppe Neri e il geometra Pino Lioi, quest’ultimo eletto presidente.

"Sono molto contenta che la Commissione rappresenti tutto il paese e nessuno si sia tirato indietro – dice la sindaca Simona Vietina –. E questo è molto bello in un momento di grande difficoltà per tutti". Non ci sno state divisioni: "L’unanimità nel formare la commissione, anche con tecnici qualificati ed esperti dell’amministrazione pubblica, è un esempio molto utile e significativo dell’amore e della preoccupazione di tutti per la ricostruzione del paese, al di là delle appartenenze politiche. Ci siamo uniti per uscire al più presto dal tunnel della ricostruzione".

Il presidente Pino Lioi (nella foto) per molti anni è stato impegnato anche come segretario della Pro loco: "In primo luogo – spiega – il nostro compito sarà quello di capire bene che cosa chiede l’ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio". A questo proposito i membri della Commissione non hanno perso tempo e giovedì sera si sono già riuniti per esaminare attentamente punto per punto la lunga e complessa ordinanza in tutte le sue parti. "In secondo luogo dovremo collaborare col commissario alla ricostruzione, cioè con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. E infine dovremo raccogliere tutte le istanze del pubblico e dei cittadini. In pratica si tratta di comprendere e trovare le condizioni migliori di cui il pubblico e i privati hanno bisogno per la ricostruzione".

Quinto Cappelli