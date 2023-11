Compagine di San Tomè: 4 risate in dialetto

Alle 21 presso la sala parrocchiale Stefano Garavini, via Lughese 135, San Martino in Villafranca (Forlì), con la messa in scena della commedia ’Bar Regina e bar Stella’ da parte della Compagine di San Tomè, inizierà la settimana rassegna in dialetto romagnolo ’4 sbacarêdi cun e’ nostar dialet’ (quattro risate con il nostro dialetto).

Ingresso 7 euro; soci Pro loco 6 euro; omaggio per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni.

Per informazioni e prenotazioni: printservicefc@yahoo.com; 348.7443860.