‘Con i piedi nel fango’ alla Camera dei Deputati. Inaugurata a Roma la mostra di Cristiano Frasca

Ha inaugurato ieri negli spazi della biblioteca Nilde Iotti, alla Camera dei Deputati di Roma, la mostra ‘Con i piedi nel fango’ che raccoglie 62 scatti del fotoreporter forlivese Cristiano Frasca: molti erano già usciti sulle pagine del Carlino, mentre altri sono inediti e raccontano il disastro nelle sue molte forme: la disperazione di chi ha visto la propria casa distrutta, le sirene di fronte alle abitazioni di chi, in quelle ore, ha perso la vita, ma anche i sorrisi di chi, nei momenti più bui, si è rimboccato le maniche per dare una mano.

L’esposizione, realizzata grazie agli sponsor Romagna Acque, ER Lux e Winet, è arrivata a Roma grazie a un’intuizione della deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, presente al taglio del nastro. "È per me un grande onore, ma anche una forte emozione personale, aver contribuito ad ospitare queste foto alla Camera dei Deputati. Le immagini di Frasca sono potenti, autentiche, profondamente umane: raccontano con rispetto e intensità quello che abbiamo vissuto nei giorni dell’alluvione a Forlì e in tante altre città della Romagna. Abbiamo voluto inaugurare questa mostra nella ricorrenza dei due anni da quei tragici eventi, perché non si tratta solo di fotografie, ma di un segno concreto di come le istituzioni vogliano ricordare, essere vicine e rimanere accanto alle comunità colpite".

All’inaugurazione hanno partecipato, oltre al vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, anche diversi onorevoli: Pino Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare sul dissesto idrogeologico, Giampiero Zinzi, Isabella De Monte, il senatore Pierantonio Zanettin, Erika Mazzetti e Paolo Emilio Russo.