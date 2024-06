’Con i piedi nel fango’: gli scatti di Frasca a Cusercoli

Sarà inaugurata alle 15,30 nella chiesa di San Bonifacio al Castello di Cusercoli la mostra ‘Con i piedi nel fango. Racconto ai margini della cronaca’ del fotoreporter Cristiano Frasca in occasione dell’anniversario dell’alluvione. In collaborazione con la Pro loco Clausum Herculis, saranno esposti gli scatti realizzati in quei giorni in un percorso che aiuterà anche chi non ha vissuto direttamente il dramma a immedesimarsi in quei momenti. "La mostra vuole ripercorre i giorni seguenti al 16 maggio raccontando – commenta Frasca – attraverso gli scatti fotografici che non sono stati pubblicati nei quotidiani, l’emergenza, le persone, gli operatori di forze dell’ordine, i volontari in un percorso cronologico ma anche geografico di quello che è accaduto e che è stato documentato attraverso il mio punto di vista. In mostra 60 fotografie selezionate dall’ingente quantità di materiale prodotto per documentare quel che stava accadendo in quelle terribili giornate, gli scatti pubblicati sui quotidiani sono la risultante di una strettissima selezione e tutto il resto delle immagini rimangono in archivio". Al centro di questo racconto, le persone che Frasca ha incontrato e di cui ha raccolto, attraverso la sua sensibilità, le emozioni e i sentimenti. La mostra resterà aperta fino al 21 luglio: sabato ore 15-19 e domenica 9-12 e 14-19. Buffet inaugurazione offerto dalla Pro loco. Ingresso gratuito.

Oscar Bandini