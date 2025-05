Conad continua a crescere. Vendite per 3,12 miliardi e 6 nuove aperture in Italia

Nel 2024 Cia-Conad, nonostante un contesto generale caratterizzato da inflazione e stagnazione dei consumi, ha proseguito il suo percorso di crescita a un tasso più elevato rispetto alla media del mercato: le vendite alle casse dei supermercati hanno raggiunto i 3,12 miliardi di euro, con un totale di 115 milioni di scontrini. Questi alcuni dei dati che saranno presentati oggi nel corso dell’assemblea soci in programma a Cesena Fiera, in cui saranno presenti l’amministratore delegato Luca Panzavolta, il presidente Maurizio Pelliconi, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il presidente della Regione Michele De Pascale, il presidente nazionale di Conad Mauro Lusetti e il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi.

La cooperativa ha venduto merce ai propri soci per oltre 2,02 miliardi di euro, con un patrimonio netto di oltre 911 milioni di euro, di cui oltre 128 milioni di capitale sociale, con un valore aggiunto di circa 165,8 milioni di euro. La maggior parte di questa cifra è stata destinata alla remunerazione dei soci imprenditori (43%), del personale (19%) e dell’azienda (22%). Importante l’impegno in solidarietà, con 1,8 milioni messi a disposizione dal sistema in iniziative solidali, culturali e sportive. "Anche nel 2024 – dichiara Luca Panzavolta – i risultati testimoniano la nostra capacità di innovare costantemente nell’offerta e nei processi, in un mercato condizionato dall’incertezza globale. In questo quadro, siamo orgogliosi del nostro impegno verso una cultura aziendale inclusiva, culminato nel conseguimento della certificazione di genere".

A fine 2024, la sua rete comprendeva 257 punti vendita e 93 ’concept store’, tra cui bar-ristoranti (30), parafarmacie (22), pet store (27), distributori di carburante (7) e negozi di ottica (7). Cia opera in Romagna (Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), San Marino, nelle Marche (Pesaro-Urbino, parte di Ancona), in Veneto (Padova, Rovigo, Venezia, Treviso e Bussolengo, Friuli Venezia Giulia e in Lombardia (Milano città e provincia, Curno e Merate). Conad impiega circa 12mila persone (oltre l’80% a tempo indeterminato). Le nuove aperture nel 2024 sono state 6: in Emilia-Romagna, Marche, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

La cooperativa anche nel 2024 ha redatto il bilancio di sostenibilità, con diversi progetti in ambito di innovazione ed efficientamento, con 63 negozi dotati di impianto fotovoltaico. Il recupero della merce invenduta, devoluta a onlus, ha avuto un valore di quasi 5 milioni tra soci e cooperativa, confermando la sensibilità diffusa alla riduzione degli sprechi alimentari. Inoltre, il numero delle Conad card è cresciuto del 4,11% sull’anno precedente, arrivando a oltre 190mila pezzi per un valore di spese pagate con questo sistema di 553 milioni di euro, con la Carta insieme digitale che ha superato quota 454mila carte.

Gianni Bonali