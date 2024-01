Concerto benefico con la scuola di Musica. Popolare al Verdi

Questa sera, a partire dalle ore 21 al teatro Verdi di Forlimpopoli, si esibirà l’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare in un concerto a scopo benefico. Il progetto che si andrà a finanziare è quello di realizzare uno spazio di formazione in sartoria e poltronificio per giovani in Nigeria. Il materiale e i macchinari necessari sono già stati recuperati, i fondi raccolti saranno utilizzati per finalizzare il progetto tramite il trasporto del container che li contiene fino in Nigeria nella nuova struttura che sarà adibita a sartoria e poltronificio. La Scuola di musica popolare di Forlimpopoli realizza l’iniziativa solidale in collaborazione con l’associazione culturale sportiva dilettantistica Atman Forlimpopoli. Ingresso a offerta libera.