Concerto di Pasqua per la pace. Torna l’orchestra del maestro Olmi

Anche quest’anno la Young Musicians European Orchestra sarà protagonista del concerto pasquale il 25 marzo nell’Abbazia di San Mercuriale. In programma la Petite Messe Solennelle di Rossini, capolavoro scritto originariamente per un curioso organico ‘minimalista’ e orchestrato poi dallo stesso autore per Orchestra, solisti e grande coro poco prima della sua morte. Accanto ai giovani talenti della Ymeo, saranno presenti, sotto la guida del maestro Paolo Olmi, il coro della Cattedrale di Siena e i 35 coristi del L.C. Choir di Kiev, con artisti provenienti sia dall’Opera di Kiev che da altre importanti formazioni corali dell’Ucraina. Il cast vocale è composto dal soprano Irene Celle, dal Mezzosoprano Annalisa Stroppa, dal tenore Paolo Mascari e dal basso Massimo dal Checco. In tutto saranno impegnati oltre 130 artisti. "La Petite Messe Solennelle – spiega Olmi – è un brano molto enigmatico che comunque segue sostanzialmente l’ordinario della messa e quindi termina con l’Agnus Dei. Al momento della invocazione ‘Dona a noi la Pace’, che generalmente viene considerata dai compositori in un senso positivo, affermativo, fiducioso, la Messa di Rossini assume invece una dimensione triste, patetica, quasi tragica; credo che per coloro che assisteranno ai concerti sarà naturale collegare questa tinta musicale a tutte le situazioni dove abbiamo bisogno di pace, alle guerre scoppiate negli ultimi anni. In questo senso il pessimismo di Rossini oggi ci sembra quasi profetico. In particolare, per i nostri ragazzi il pensiero va all’Ucraina, nazione dalla quale provengono tanti dei nostri strumentisti, ma anche alla Palestina, che abbiamo frequentato tante volte per i concerti di Natale e nella quale forse non potremo tornare più". Il Concerto di Forlì avrà luogo nell’ambito della stagione ‘Forlì Grande Musica’. I prezzi variano da 1 a 20 euro. I biglietti possono essere acquistati online su www.vivaticket.com, presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri o la sera del concerto biglietteria presso l’Abbazia di San Mercuriale. Info: erconcerti1@yahoo.it.