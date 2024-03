Concerto folk, domani al Verdi c’è ‘Fate, regine e malmaritate’ Ultimo concerto della stagione del Forlimpopoli Folk Club al teatro Verdi con la Pneumatica Emiliano Romagnola. Spettacolo sulle figure femminili nella musica popolare dell’Emilia e della Romagna. In scena musicisti e cantanti per raccontare storie di donne come Cecilia e Donna Lombarda. Ingresso a offerta libera.