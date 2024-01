Condannato per vari furti, si costituisce

Un 26enne senza fissa dimora, di origine straniera, si è costituito dai carabinieri in corso Mazzini dicendo di essere stato condannato. I militari dell’Arma, dopo aver chiesto le generalità, hanno potuto verificare che la storia era vera: il giovane è stato giudicato responsabile di una serie di furti commessi in provincia di Pavia (la condanna del tribunale lombardo risale al 7 ottobre 2022, i reati erano dello stesso anno). Solo che nessuno sapeva dove fosse finito, almeno fino a pochi giorni fa. Dunque, per il 26enne si sono aperte le porte del carcere: dovrà scontare quasi due anni dietro le sbarre (un anno, 11 mesi e 29 giorni). Un provvedimento che probabilmente avrebbe continuato a eludere, se non fosse stato lui stesso a costituirsi.