Confagricoltura incontra i candidati sindaci: "Chiediamo interventi di sostegno alle imprese"

‘Produrre non è peccato’. Confagricoltura di Forlì-Cesena e Rimini presenta il suo programma domani alle 16.30 alla Poderi dal Nespoli a Civitella. "Si tratta di una piattaforma di confronto sulle tematiche dell’agricoltura finalizzata allo sviluppo delle imprese, perché certe norme sembrano invece andare nella direzione opposta, quella di rendere agli agricoltori difficile la produzione di cibo sano e sostenibile – affermano Carlo Carli e Alberto Mazzoni rispettivamente presidente e vicepresidente di Confagricoltura –. Vogliamo confrontarci con la politica portando analisi e proposte capaci di dare risposte ai fabbisogni dei nostri associati. In questo momento più che mai abbiamo bisogno di risposte concrete da parte di chi amministra e governa". La piattaforma sarà presentata domani alle 16.30 nell’ambito di un incontro in cui sono stati invitati i sindaci uscenti e i candidati sindaci dei due capoluoghi, Forlì e Cesena. All’iniziativa parteciperà anche Guglielmo Garagnani, già dirigente di Confagricoltura candidato alle elezioni europee con Fratelli d’Italia. "Ormai è passato un anno dall’alluvione e non può mancare una riflessione sugli interventi necessari alla sicurezza idrogeologica del territorio e alla sua manutenzione, senza dimenticare temi come la gestione forestale del patrimonio boschivo, la fiscalità, il credito, il reddito agricolo – concludono Carli e Mazzoni –, la gestione della fauna selvatica e la caccia". Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web https://www.produrrenonepeccato.it/

o. b.