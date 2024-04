Confartigianato aiuta le donne. Mercatino, fondi per la casa rifugio

Uno stand con prodotti vintage promosso da Donne Impresa Confartigianato Forlì, sarà presente al Mercatino della Segavecchia a Forlimpopoli domani a partire dalle ore 8 e per tutto il giorno. Lo stand, situato in largo Paolucci, raccoglierà fondi per la casa rifugio delle donne del Comune di Forlì. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Centro Donna di Forlì, consente a tutti i visitatori di acquistare abbigliamento uomo e donna, bigiotteria, libri, giocattoli, tutti oggetti di seconda mano, ma in ottime condizioni, nonché prodotti realizzati artigianalmente, sostenendo l’attività della casa rifugio per le donne vittime di violenza e maltrattamento di Forlì; l’intero incasso della giornata sarà infatti devoluto a questa realtà. "Vogliamo tenere alta l’attenzione sul tema – riassume così l’iniziativa la presidente di Donne Impresa, Diana Lolli –, che è, purtroppo, sempre di estrema attualità. Le donne maltrattate hanno bisogno di essere supportate per uscire dal silenzio che le porta a sottostare a situazioni intollerabili. Bisogna parlarne, far sapere a chi vive situazioni di difficoltà che non è solo, è indispensabile superare la barriera di paure e vergogna, che spesso spingono le vittime a continuare a subire, sentendosi responsabili della situazione patita. Non esiste alcuna colpa che possa giustificare sopraffazione e violenze, fisiche e psicologiche, come donne imprenditrici siamo impegnate a collaborare con tutte le realtà che possano offrire aiuto a chi soffre". Per tutta la giornata, le imprenditrici aderenti al movimento, assieme alla coordinatrice Elena Zanetti, si alterneranno per accogliere i visitatori nella scelta dell’acquisto, doppiamente di valore, sia per la qualità del prodotto, sia per la causa supportata. "Ringraziamo anticipatamente – conclude la presidente – sia chi ha generosamente fornito i prodotti in vendita, sia tutti coloro che verranno a trovarci per comprare un bell’oggetto che può fare davvero del bene".