Conferenza storica con Proli, Gioiello e Zelli sui fatti del 1944

Alle 20.45, presso la Casa del Lavoratore di Bussecchio, via Cerchia 98, si svolgerà un incontro pubblico. Interviene Mario Proli, storico e saggista, che ricorderà l’emanazione del bando Graziani per il reclutamento militare obbligatorio dei giovani, la fucilazione di 5 giovani renitenti alla leva il 24 marzo 1944 nella Caserma di via della Ripa e la rivolta delle donne. Maurizio Gioiello, storico e scrittore, ricorderà che l’Albergo Commercio di corso Diaz venne requisito nel 1943 per essere utilizzato come luogo di detenzione per gli ebrei rastrellati. Concluderà Gabriele Zelli, cultore di storia locale, che racconterà il primo bombardamento dell‘aeroporto Ridolfi, il 27 marzo 1944. Ingresso libero.