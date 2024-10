Confindustria premia un’idea della 4ª delle Scienze umane

‘Du ciacar’: questo il titolo di un progetto per potenziare gli spazi pubblici per lo studio, il tempo libero e le attività degli studenti, premiato da Confindustria Romagna. La caratteristica è che l’idea è della classe 4ª A delle Scienze umane, indirizzo del Liceo Classico ‘Morgagni’ di Forlì (nella foto).

L’associazione economica aveva lanciato ‘Giovani Visionari’, l’iniziativa rivolta alle scuole superiori in occasione dell’evento ‘Visioni – innovare oltre gli orizzonti’, che nei giorni scorsi ha coinvolto oltre 250 studenti presso la chiesa di San Giacomo. I forlivesi sono arrivati quarti. Al primo posto ‘Magna pr e’ vers’, progetto per una nutrizione sana e sostenibile dell’istituto Pascal-Comandini di Cesena; 2° ex-aequo una ‘App per riconoscere i melanomi’ e ‘GuardIA glasses’, usare l’IA per occhiali di supporto agli ipovedenti, entrambi del Pascal-Comandini di Cesena. Alla pari dei forlivesi il progetto ‘Urban Green’, gioco per educare a sostenibilità, inclusione e salute del Versari Macrelli di Cesena.

Gli studenti della scuola elementare ‘Anello Rivalti’ sono invece arrivati quarti in tutta Italia alla 27ª edizione del premio dedicato ai giovani da Assobase, PlasticsEurope Italia, Amaplast e Società Chimica Italiana per la Chimica di Base. I forlivesi hanno presentato il video ‘Noi siamo chimica: come pezzi di un puzzle’: quiz, racconti e altro per mostre le conquiste tecnologiche e scientifiche che hanno fatto sì che la chimica potesse migliorare il nostro mondo. I ragazzi sono stati premiati presso il Palazzo Ducale di Genova, durante il Festival della Scienza.