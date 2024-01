Consulente alle imprese per il settore ambientale

Innova scrl di Cesenatico (FC), società che offre un servizio di consulenza alle imprese e agli enti pubblici per lo svolgimento di sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente, la responsabilità sociale, la sicurezza e l’energia, ricerca un consulente alle imprese che svolga in affiancamento e coordinamento con il referente del settore ambiente e qualità di Innova, attività di consulenza ambientale alle imprese, gestione rifiuti e tenuta del registro di carico e scarico, dichiarazione annuale Mud e compilazione al portale O.R.So (osservatorio rifiuti sovraregionali) pratiche di iscrizione all’albo gestori ambientali, presentazione di pratiche per l’ottenimento dell’autorizzazione unica ambientale e audit ambientali di conformità normativa. La figura può (se gia in possesso della formazione necessaria) svolgere anche attività di consulenza nell’implementazione o mantenimento di sistemi di gestione (uni, en, iso, 900:15) sistemi di gestione ambientale, (uni, en iso 14001:2015) sistemi gestione sicurezza (uni iso 45001:15). Il lavoro prevede trasferte in giornata.